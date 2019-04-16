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"Жить на полную катушку": чем займется Караулова после освобождения

16:34
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Семья девушки пребывает на седьмом небе от счастья

Первый проректор университета "Синергия" Артем Васильев сообщил, что вуз окажет всеобъемлющую поддержку Варваре Карауловой, которую выпустили на свободу после трех с лишним лет заключения. Между тем ее отец рассказал о планах дочери на будущее. 

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Как заявил Артем Васильев, после освобождения Караулова продолжит обучение на заочном отделении юридического факультета, а вуз поможет ей с адаптацией в университете и в поиске своего места в будущей профессиональной жизни.

"Девушка совершила страшную ошибку и уже понесла за неё суровое наказание, но я уверен, что Варвара раскаялась и должна иметь возможность исправить её своей дальнейшей жизнью", - цитирует проректора РИА Новости

Тем временем Павел Караулов, отец Варвары, рассказал, что его семья находится на седьмом небе от счастья, но пока не может до конца поверить в освобождение девушки. По его словам, на свободе Варвара будет учиться, работать и "жить на полную катушку". 

"Она понимает, что происходит. Я тоже когда-то в детстве что-то делал не то. Но масштаб ошибки и последовавшее за этим наказание, наверное, стало для всей страны каким-то шоком. Наш ребенок прочувствовал это", - заявил Павел Караулов. 

Ранее сообщалось, что Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении экс-студентки МГУ Варвары Карауловой. В 2015 году девушку задержали в Стамбуле, откуда она втайне от родителей собиралась перебраться к террористам в Сирию. В 2016 году ей дали 4,5 года колонии. 

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