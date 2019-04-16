"Жить на полную катушку": чем займется Караулова после освобождения

Семья девушки пребывает на седьмом небе от счастья

Первый проректор университета "Синергия" Артем Васильев сообщил, что вуз окажет всеобъемлющую поддержку Варваре Карауловой, которую выпустили на свободу после трех с лишним лет заключения. Между тем ее отец рассказал о планах дочери на будущее.

Как заявил Артем Васильев, после освобождения Караулова продолжит обучение на заочном отделении юридического факультета, а вуз поможет ей с адаптацией в университете и в поиске своего места в будущей профессиональной жизни.

"Девушка совершила страшную ошибку и уже понесла за неё суровое наказание, но я уверен, что Варвара раскаялась и должна иметь возможность исправить её своей дальнейшей жизнью", - цитирует проректора РИА Новости.

Тем временем Павел Караулов, отец Варвары, рассказал, что его семья находится на седьмом небе от счастья, но пока не может до конца поверить в освобождение девушки. По его словам, на свободе Варвара будет учиться, работать и "жить на полную катушку".

"Она понимает, что происходит. Я тоже когда-то в детстве что-то делал не то. Но масштаб ошибки и последовавшее за этим наказание, наверное, стало для всей страны каким-то шоком. Наш ребенок прочувствовал это", - заявил Павел Караулов.

Ранее сообщалось, что Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении экс-студентки МГУ Варвары Карауловой. В 2015 году девушку задержали в Стамбуле, откуда она втайне от родителей собиралась перебраться к террористам в Сирию. В 2016 году ей дали 4,5 года колонии.