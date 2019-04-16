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Оставшаяся без слонов Серсея из "Игры престолов" оправдалась за секс

17:27
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Актриса Лина Хиди прокомментировала скандальный поступок своей героини

В Сети продолжают обсуждать первую серию финального сезона сериала "Игра престолов". Один из моментов, который вызвал бурную реакцию у фанатов – поступок одной из главных героинь шоу Серсеи Ланнистер.

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Актриса Лина Хиди, исполнившая роль коварной королевы в сериале "Игра престолов", рассказала, что она пыталась отговорить создателей сериала от сцены секса Серсеи с Эуроном Грейджоем. В эпизоде последний требует от королевы секс в обмен на армию.

"Я повторяла: "Она точно не будет этого делать, точно не будет, она продолжит бороться". Но авторы знают, что делают, и они настояли на том, что Серсея должна сделать то, что должна", - цитирует Хиди Entertainment Weekly.

Высказался о скандальной сцене, которая осталась за кадром, и исполнитель роли Эурона актер Пила Асбек. Он подтвердил, что съемкам эпизода предшествовали длительные обсуждения сценария. Создатели шоу настояли на сцене, потому что хотели увидеть его обнаженным, пошутил он.

В интернете также обсуждают другой момент из сериала, связанный с Серсеей. В эпизоде королева осталась недовольна тем, что у армии, ради которой ей пришлось переспать с мужчиной, нет слонов. Одержимость животными породила много шуток в Сети.

Elephants > Dragons from r/freefolk

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