Правнук Сталина назвал дегенератами восхищенных вождем россиян

Его возмутило фактическое оправдание репрессий

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашили прокомментировал данные опроса "Левада-центра", согласно которому более половины россиян относятся к советскому вождю с восхищением.

По его мнению, данные опроса говорят о том, что жители России считают нормальным явлением преступления. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими", - заявил он.

Ранее "Левада-центр" поинтересовался мнением россиян о личности Иосифа Сталина. 51% опрошенных заявили о восхищении, уважении и симпатии к нему. Уровень тех, кто считают роль генсека в истории страны положительной, вырос до 70%.