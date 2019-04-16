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"Я даже о семье не мечтаю": диета не сделала Александра Семчева счастливым

17:50
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Актер сбросил 40 килограммов, но внимания режиссеров и женщин не привлек

Актер Александр Семчев, который раньше весил почти два центнера, похудел на 40 килограммов и задумался о круговой подтяжке лица. 

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Похудевший Семчев решил отдать свою старую одежду в храм, а свои театральные костюмы он перешивает уже в четвертый раз. Если раньше он носил 72-й размер, то сейчас - 58-60. По словам актера, теперь он может ходить в брендовые магазины, если позволяют финансы. 

С недавних пор Александр Семчев стал посещать фитнес-центр, где он бегает на дорожке, работает с экспандером и плавает в бассейне. 

При этом Заслуженный артист России признался, что предложений по работе у него не стало больше, да и женщины не начали чаще обращать на него внимания. 

"Кожа провисает, морда становится бульдожьей. Волей-неволей думаю о круговой подтяжке. Посмотрите, сколько мужиков колют ботокс, вживляют золотые нити и готовы согласиться даже на черта в ступе. Во всем нужна мера, стареть нужно умно. Время покажет, обращусь ли к хирургу. Зависит от спроса на работе, от женщин… Я бы, наверное, прожил и так. Надеюсь на регенерацию кожи: может, сама подтянется. Хотя уже запустил!" – цитирует Семчева "СтарХит"

Артист также рассказал, что его сын, который учится в седьмом классе, слушает рэп, интересуется историей и осваивает английский язык. Семчев помирился со своими старшими сыновьями, с которыми время от времени созванивается. Четвертый раз становиться папой он не планирует. 

"Сейчас уже нет. Хотя критерии старородящей женщины меняются. Дети появляются и у тех, кому за 40. Но дамы чаще выбирают альфа-самцов, которые могут продолжить род, хорошо стоят на ногах. А я даже о семье не мечтаю. Конечно, все может произойти... Но важно, кто рядом. Я очень боюсь предательства, поэтому близко мало кого подпускаю", - поделился 50-летний актер. 

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