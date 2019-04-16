На восстановление Нотр-Дама за сутки собрали €700 млн

Сумма отдельных пожертвований достигла 200 миллионов

Трагедия в парижском соборе Нотр-Дам не оставила никого равнодушным. Пока эксперты оценивают ущерб, который нанес пожар знаменитому зданию, со всего мира приходят пожертвования на его восстановление.

Как пишет газета Parisien, меньше чем за сутки на восстановление собора пожертвовали более 700 миллионов евро. Самые крупные пожертвования готовы сделать семьи основателей компаний L`Oreal и LVHM - по 200 миллионов евро. Его 100 миллионов выделит бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Столько же готова пожертвовать компания Total.

По 10 миллионов выделят власти столичного региона Франции Иль-де-Франс и дом Bouygues. Группы Societe Generale и BPCE пожертвуют по 25 миллионов. 50 миллионов направят на восстановление власти Парижа. Кроме того, в разных городах Франции уже появились ящики для пожертвований.

Французский миллиардер Марк Ладреит де Лашарриер пожертвует 10 миллионов евро на восстановление шпиля собора.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля вечером. Пламя вспыхнуло на верхних ярусах, где проводились реставрационные работы. Огонь быстро распространялся и буквально за полтора часа уничтожил шпиль, крышу и внутреннее убранство собора. При этом пожарным удалось остановить распространение огня, сохранив таким образом обе башни Нотр-Дама и сам каркас здания.