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На восстановление Нотр-Дама за сутки собрали €700 млн

18:10
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Сумма отдельных пожертвований достигла 200 миллионов

Трагедия в парижском соборе Нотр-Дам не оставила никого равнодушным. Пока эксперты оценивают ущерб, который нанес пожар знаменитому зданию, со всего мира приходят пожертвования на его восстановление.

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Как пишет газета Parisien, меньше чем за сутки на восстановление собора пожертвовали более 700 миллионов евро. Самые крупные пожертвования готовы сделать семьи основателей компаний L`Oreal и LVHM - по 200 миллионов евро. Его 100 миллионов выделит бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Столько же готова пожертвовать компания Total.

По 10 миллионов выделят власти столичного региона Франции Иль-де-Франс и дом Bouygues. Группы Societe Generale и BPCE пожертвуют по 25 миллионов.  50 миллионов направят на восстановление власти Парижа. Кроме того, в разных городах Франции уже появились ящики для пожертвований.

Французский миллиардер Марк Ладреит де Лашарриер пожертвует 10 миллионов евро на восстановление шпиля собора.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля вечером. Пламя вспыхнуло на верхних ярусах, где проводились реставрационные работы. Огонь быстро распространялся и буквально за полтора часа уничтожил шпиль, крышу и внутреннее убранство собора. При этом пожарным удалось остановить распространение огня, сохранив таким образом обе башни Нотр-Дама и сам каркас здания.

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