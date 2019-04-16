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"Роется в помойке": Пугачева взбесилась из-за передачи о ее личной жизни

18:45
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Отметившая накануне 70-летний юбилей Примадонна устала молчать

Певица Алла Пугачева раскритиковала СМИ за обсуждение ее личной жизни. Она назвала "враньем" и "вымыслом" заявления о ее прошлом.

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Как пишут "Дни.ру", отдельно досталось телеведущей Лере Кудрявцевой, которая в эфире своего шоу расспрашивала гостей о личной жизни Примадонны. В частности, интимные подробности Кудрявцевой удалось вытащить из музыканта Сергея Челобанова. Певица считает, что ведущая "как в помойке рылась".

"Как из помойки выскакивает девушка, очень красивая, ведущая. И в этой помойке начинает рыться. "Скажите, а вы спали с ней? Ой, а какая она в постели?". И все это с экрана телевизора", - посетовала Алла Борисовна.

Примадонне накануне исполнилось 70 лет. В честь юбилея многие из окружения певицы рассказывают подробности жизни певицы. Ранее влюбленный в Пугачеву артист сделал заявление о том, как появилась ее дочь Кристина Орбакайте.

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