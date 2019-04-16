"Простая русская девочка": в истории с Карауловой нашли виновных

Эти люди всегда были рядом с девушкой

Решение об освобождении Варвары Карауловой является проявлением гуманизма и заботы о её будущем. Об этом заявил глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Во вторник вологодский суд объявил об условно-досрочном освобождении Карауловой, осуждённой за попытку примкнуть к запрещённой в России террористической группировке. Если решение суда не обжалует прокуратура, то Варвара выйдет на свободу в самое ближайшее время.

- Суд постановил Иванову Александру 29 ноября 1995 года рождения, уроженку города Москвы, освободить условно-досрочно от отбывания наказания.

Необходимости в изоляции Александры Ивановой, настоящее имя которой Варвара Караулова, больше нет. Так решил суд. В зале - родители и близкие девушки. Эмоций сдержать не могут.

- Я знаю, что она должна быть с нами! Она не может там находиться!

Обычно слушания по условно-досрочным освобождениям проходят быстро, отмечает "ТВ Центр". Однако в этот раз процесс затянулся. Против досрочного освобождения выступила прокуратура и администрация колонии, которая заявляла о непогашенных взысканиях. Адвокат, наоборот, указывал на то, что подсудимая отбывает свой срок без нарушений. Защита призывала выслушать и дополнительных свидетелей, главные из которых - родители Варвары.

"Как любой родитель, я, наверное, виновата больше всех в этой ситуации. Варя очень скучает и сейчас, когда мы общаемся... Это очень трогательно, что мы стали ценить общение друг с другом. И строить планы на будущее очень больно и тяжело, потому что когда наступит это будущее - это трудно. Вы знаете, сейчас Варя просто хочет пройтись босиком по траве", - сказала мать Варвары Кира Караулова.

Имя Варвары Карауловой стало широко известно в мае 2015 года. Тогда студентка философского факультета МГУ втайне от родителей улетела в Стамбул. Оттуда отправилась на турецко-сирийскую границу. Планировала вступить в запрещенную в России группировку "Исламское государство".

Позже на суде рассказывала, что ничего плохого не хотела - бежала за любимым человеком. По данным следствия, москвичка действительно несколько лет вела переписку в социальных сетях сразу с несколькими мужчинами. Один из них, по всей видимости, был вербовщиком террористов. Под влиянием своих виртуальных знакомых Варвара и решила принять ислам и начала симпатизировать его радикальным течениям. В 2016 году суд приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима. После двух с половиной лет заключения родители убеждены: их дочь изменилась.

"Она сама написала - считает, что все что с ней происходило, происходило с Александрой Ивановой. Сейчас она опять Варя Караулова. Она простая русская девочка, которая просто хочет учиться. Просто хочет помогать людям. И все что случилось, случилось не с ней - это осталось далеко в прошлом", - сообщил отец Варвары Павел Караулов.

Теперь Варваре предстоит попробовать вернуться к нормальной жизни. О будущем сама девушка говорит осторожно и явно боится что-либо загадывать.

"Я очень много потеряла за эти годы. У меня брат и сестра, которые растут без меня. У меня очень большие взгляды на будущее. Да, я работать хочу! Хочу найти возможности учиться. Только бы это будущее наступило побыстрее, потому что настоящего у меня практически и нет", - заявила девушка.

По словам адвоката, Варвара Караулова должна покинуть вологодскую колонию уже через десять дней - все зависит от того, будет ли обжаловать решение суда прокурор. В планах у девушки все же продолжить учебу - сейчас она одновременно получает сразу два высших образования, одно из них - юридическое.

Александра Сергомасова, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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