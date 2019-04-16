Зеленский и Порошенко договорились о дебатах. Но это не точно

Штабы якобы договорились со стадионом, но в "Олимпийском" об этом не знают

Штабы Владимира Зеленского и Петра Порошенко подписали со стадионом "Олимпийский" соглашение об аренде для проведения дебатов. Об этом сообщили в штабе действующего президента.

По словам его главы Олега Медведева, дебаты запланированы на вечер 19 апреля. Вечером стороны намерены обсудить регламент их проведения. Пока что единого представления о том, как должны проходить дебаты, у представителей Порошенко и Зеленского нет.

"Одни планируют феерическое шоу, концерт "95 квартала". Другая команда ориентирована на содержательные дебаты по тем вопросам, которые касаются конституционных полномочий президента", - приводит слова Медведева агентство "Интерфакс".

Он добавил, что Порошенко в первую очередь примет участие в дебатах на Общественном телевидении, как того требует закон. Дебаты на стадионе Медведев назвал "факультативом".

Однако слова главы штаба Порошенко не подтверждают в штабе Зеленского. Там заявили, что не располагают информацией о достижении соглашения о дебатах. Не знают о планах Петра Порошенко и на стадионе "Олимпийский", пишет ТАСС.

