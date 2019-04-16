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Пилот королевской семьи сбежал от капризной Меган Маркл

20:44
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Мужчине надоело летать за закусками для беременной герцогини

Королевская семья ищет нового пилота для принца Гарри и его беременной жены, герцогини Сассекской Меган Маркл. Вакансия, как пишут СМИ, появилась после того, как бывший сотрудник ушел из дворца со скандалом.

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Предположительно, мужчина подал в отставку, так как устал от "королевских поручений" Маркл. По данным источников, близких к королевской семье, причина – капризы герцогини и ее запросы в еде. Как пишет Газета.Ru, беременная жена принца Гарри постоянно требовала привезти ей "странные" перекусы. В результате сотрудник, которому не понравилось, что его используют как "круглосуточную службу доставки", запротестовал и уволился.

СМИ, которые внимательно следят за происходящим во дворце с приходом Маркл, уверены, что увольнение пилота в очередной доказывает, что "профессионалы попросту не могут работать с герцогиней". Пресса связывает столь "массовый исход" из дворца именно с Маркл, поскольку по собственному желанию оставляют престижную службу только ее подчиненные.

В ноябре прошлого года в отставку ушла Мелисса Тубати, которая работала персональным ассистентом герцогини и помогала ей с организацией свадьбы с принцем Гарри. Спустя пару недель заявление написала личный секретарь супружеской пары Саманта Коэн.

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