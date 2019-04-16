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Кремль ответил на планы Порошенко встретиться с Путиным

20:39
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Желанию действующего президента Украины могут помешать итоги второго тура выборов

В Кремле не подтвердили информацию о возможном участии Владимира Путина в торжествах по случаю 75-летия высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии.

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Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в планах главы государства пока нет поездки во Францию. Соответственно, вопрос об участии Путина в саммите "нормандской четверки" не стоит.

В конце марта Дмитрий Песков уже заявлял, что президент России не планирует участвовать во встрече лидеров страны "нормандской четверки".

Ранее Петр Порошенко заявил, что лидеры России, Франции, Германии и Украины могут встретиться на полях торжественных мероприятий, пишет "Интерфакс". По его словам Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель при согласии Дональда Трампа могут пригласить в Нормандию Владимира Путина. Порошенко завил, что в ближайшие месяцы будут подписаны некие документы, предусматривающие "вывод российских войск с территории Украины" и введение туда миротворческой миссии ООН.

"Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир. Нам нужен настоящий мир, нам нужна настоящая деоккупация всех территорий", - заявил Порошенко.

Смелые планы действующего президента Украины могут нарушить итоги второго тура выборов, который пройдет уже 21 апреля. По последним опросам, Петр Порошенко набирает почти двое меньше голосов, чем другой кандидат - Владимир Зеленский.

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