Москвичи предпенсионного возраста смогут пройти профобучение

На время обучения им будут выплачивать стипендию

В Москве утверждена пилотная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования предпенсионеров. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Программа поможет гражданам предпенсионного возраста оставаться востребованными на рынке труда, углубить свои знания и совершенствовать навыки, или приобрести новые. В этом году пройти обучение смогут более 3,6 тысячи человек. При этом на время обучения им будут выплачивать стипендию в размере 11 тысяч 280 рублей.

В программе смогут участвовать люди, которые работают в течение пяти лет до выхода на пенсию по старости. Максимальный срок обучения составит три месяца. Организации, в которых будут учиться москвичи предпенсионного возраста, получат гранты на возмещение затрат. Перечень профессий может меняться в зависимости от требований рынка труда.