ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи предпенсионного возраста смогут пройти профобучение

20:48
  • вторник
  • 16 апреля 2019

На время обучения им будут выплачивать стипендию

В Москве утверждена пилотная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования предпенсионеров. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Программа поможет гражданам предпенсионного возраста оставаться востребованными на рынке труда, углубить свои знания и совершенствовать навыки, или приобрести новые. В этом году пройти обучение смогут более 3,6 тысячи человек. При этом на время обучения им будут выплачивать стипендию в размере 11 тысяч 280 рублей.

В программе смогут участвовать люди, которые работают в течение пяти лет до выхода на пенсию по старости. Максимальный срок обучения составит три месяца. Организации, в которых будут учиться москвичи предпенсионного возраста, получат гранты на возмещение затрат. Перечень профессий может меняться в зависимости от требований рынка труда.

Главное сегодня
Люди за компьютерами
Люди за компьютерами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.