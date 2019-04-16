В сгоревшем Нотр-Даме разглядели тайное послание либералам

Что конспирологи увидели в сгоревшем Нотр-Даме

Помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери президенту Франции Эммануэлю Макрону предложил Владимир Путин. Российский лидер направил в Париж телеграмму, в которой выразил сочувствие лично главе Пятой республики и всему французскому народу. Путин отметил, что беда, коснувшаяся исторического символа Франции и бесценного сокровища европейской и мировой культуры, откликнулась болью в сердцах россиян. Владимир Путин предложил направить в Париж наших лучших реставраторов. Слова сочувствия французам звучат из всех стран мира, объявлен международный сбор средств на восстановление Нотр-Дама.

Большая Якиманка, 45. Здесь у здания посольства Франции в Москве люди продолжают оставлять цветы. Пожар в соборе Парижской Богоматери - трагедия не только для католической Европы. Слова сочувствия и предложения помощи приходят со всего мира.

Приходящие к посольству люди повторяют одно - переживали, следили за новостями. Никто не считает этот пожар чужим горем.

- Сердце кровью обливается. Самый лучший, самый красивый собор был во всем мире.

Представителям дипмиссии Франции пришлось установить табличку у входа с просьбой наличные деньги не оставлять. Оказалось, люди приносили конверты с пожертвованиями на восстановление собора. Самые крупные частные вклады - по 100-200 миллионов евро - делают именитые французские бизнесмены. Президент Германии призвал соотечественников поступать также.

"В этот час Франция не одинока. Французы особенно близки нам. Я прошу граждан нашей страны и всей Европы поддержать восстановление Нотр-Дама", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Уникальный деревянный каркас крыши предлагается восстановить из латвийского дуба, во Франции - дефицит подходящей древесины. Россия может помочь специалистами. США, Япония, Южная Корея, страны арабского мира и множество международных компаний готовы выделить гранты на реставрацию. Работы будут проходить при поддержке Евросоюза и ЮНЕСКО - специального агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры.

"Мы уже находимся в контакте с экспертами и готовы направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба, сохранения того, что можно сохранить, и планирования краткосрочных и среднесрочных мер", - сообщила официальный представитель женевского отделения ООН Алессандра Веллуччи.

Эксперты расходятся в оценках - сколько потребуется времени, чтобы восстановить Нотр-Дам. За свою историю собор несколько раз частично перестраивался. Масштабная реконструкция проводилась в середине XIX века. Сейчас пожар уничтожил во многом наследие архитектора Виолле-ле-Дюка.

"Была страшная опасность, я, как и все, не спал, ждал - выдержат стены, не выдержат. Они выдержали, но непонятно, что еще там с камнями. Это же песченник, его поливать даже нельзя, потому что он взорвется от перепада температуры. По счастью пожарные знали, что делали и стены выстояли. Но я не знаю, сохранят ли их или придется выстраивать по крайней мере фрагментарно часть стен заново", - прокомментировал историк Олег Воскобойников.

Атмосферу последних суток люди передают рисунками, которые публикуют в социальных сетях. Благодаря Виктору Гюго и герою его романа горбуну Квазимодо - Нотр-Дам для всего мира стал символом Франции. А для самих французов - это место сакральное. Еще полторы тысячи лет назад предки граждан Пятой республики приходили сюда молиться, а ставший чёрным понедельник был первым днём католической Страстной недели. Теперь в этом некоторые наблюдатели видят некие смыслы или даже предупреждение для всего либерального мира.

"Христианство сдаёт позиции в Европе. Согласно некоторым опросам, французы — даже по меркам современного Запада — в числе самых больших безбожников", - сказал публицист Марк Стайн.

Выстраиваются и разнообразные конспирологические версии, как это обычно бывает при трагедиях мирового масштаба. Пока так и не ясно из-за чего конкретно начался пожар.

"Вот этот вот психологический шок того, что горит Нотр-Дам. Он страшный, и, я больше скажу, кроме всего прочего, политический аспект ситуации. Все же сразу вспоминают поджог Рейхстага, а не понадобилось ли в условиях политической нестабильности во Франции, когда все эти "желтые жилеты". Не понадобилось ли кому-то дополнительно создать вот эту дестабилизацию?" – предположил академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.

Впрочем - все это домыслы. Точно известно одно - после реставрации прежним Нотр-Дам уже не будет. Часть красоты Франции, её величия и души навсегда погибла в огне.

Пётр Вершинин. Егор Миронов. Сергей Сенченков. "ТВ Центр".