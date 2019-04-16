Москва начала готовиться к отопительному сезону

В общей сложности к зиме предстоит подготовить 73 тысячи жилых и нежилых зданий

Подготовка к очередному зимнему сезону в столице начнётся уже в этом месяце. Об этом в своём блоге в Twitter сообщил Мэр Москвы.

Сергей Собянин рассказал, что в мегаполисе будет проверено более 70 тысяч зданий, а также инженерные коммуникации и котельные. К уборке дворов и дорог подготовят почти тридцать тысяч единиц техники. Все работы завершатся уже до конца лета, отмечает "ТВ Центр".

На заседании Президиума Правительства Москвы подвели итоги работы Комплекса городского хозяйства за осенне-зимний период. Стоит отметить, что прошлый отопительный сезон прошёл безаварийно. С улиц и дворов было вывезено почти 30 миллионов кубометров снега. Качественная уборка коммунальщиков позволила сократить число аварий.