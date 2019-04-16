Российские врачи создали портативную искусственную почку

Она облегчит жизнь пациентов

В Зеленоградском инновационно-техническом центре завершаются опытно-конструкторские работы по созданию "портативной почки". Изобретение претендует на настоящий прорыв в медицине. Нашим учёным и инженерам удалось создать компактный и мобильный аппарат для гемодиализа.

Всевозможные колбы, трубки и приборы, по сути, имитируют человеческий организм. На нем тестируют портативную "искусственную почку". На лабораторных животных эксперименты уже проведены и признаны успешными, передает ТВ Центр.

"Мешок – это брюшная полость. Заливается литр нашего модельного раствора в эту полость, ставится в термостат. В термостате поддерживается температура 37-38 градусов, как в человеке", - рассказывает научный сотрудник, инженер МИЭТ Анастасия Бакланова.

Первый аппарат для гемодиализа – то есть очистки крови от токсинов – был разработан в далеком 1913-м году в США. Спустя сто лет в Зеленограде ученые создали прорывную технологию на стыке медицины, физики, химии, и программирования. В каждом направлении – не просто шаг, а скачок вперед. Жизненно необходимое устройство теперь может повсюду сопровождать человека с болезнью почек. И помещается прибор в небольшой рюкзак.

В технологическом центре – своеобразная выставка "искусственных почек". Эти массивные аппараты для гемодиализа можно разве что перекатывать на колесах. На контрасте: новое устройство весит около 5 килограммов. Но в идеале, должно быть еще легче.

Состоящий из насосов и клапанов аппарат закачивает диализный раствор в брюшную полость пациента через катетеры. В отличие от прежних устройств жидкость с выведенными токсинами может рециркулировать: её очищает специальный модуль. Устройство управляется через приложение на смартфоне, оно контролирует температуру, давление человека, а также дает тревожный сигнал, если показатели отклоняются от нормы.

"Мы планируем упростить эту систему так, чтобы первое подключение проходило с помощью специалиста как это обычно бывает при домашнем диализе. Когда специалист объясняет пациенту последовательность действий, как он должен обрабатывать руки, чтобы не занести инфекцию. И чтобы после тренировочного курса пациент имел возможность работать с этой системой самостоятельно", - объясняет научный сотрудник Зеленоградского инновационно-технического центра Борис Путря.

Только в Москве, по данным медиков, около 4 с половиной тысяч пациентов нуждаются в регулярном диализе. Кто-то проходит процедуру на протяжении нескольких месяцев в ожидании пересадки почки. Кто-то привязан к аппаратам десятилетиями – каждую неделю под капельницей не менее 12 часов. Специалисты убеждены, изобретение российских ученых, в первую очередь, будет востребовано молодыми работоспособными пациентами.

"Основным страхом которых являются многочасовые лежания и устрашающий вид коробок с диализирующими веществами. Наверное, тот новый пласт пациентов, которые стоят на пороге заместительной почечной терапии, - оптимальное будет внедрение в качестве заместительной почечной терапии вот этих портативных устройств", - говорит врач-нефролог отделения "Искусственная почка" Клиники имени Е.М. Тареева Агунда Кучиева.

Опытно-конструкторские работы над портативной почкой должны завершиться уже в этом году. После этого начнутся клинические испытания. В случае их успеха, аппарат запустят в массовое производство.

Егор Киселёв, Михаил Бахтияров, Никита Филиппов. "ТВ Центр".