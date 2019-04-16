Медведев призвал к сотрудничеству крупный бизнес и стартапы

В России должна появиться система, которая позволит внедрять новые технологии в работу крупных компаний без содействия государства

Создать в стране самостоятельно работающую систему сотрудничества крупного бизнеса с инновационными компаниями призвал Дмитрий Медведев во время рабочей встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

Обсуждалась, в частности, поддержка стартапов, передает "ТВ Центр". По словам главы правительства, пока крупные компании в недостаточной степени вовлечены в работу по внедрению технологических инноваций. Глава АСИ рассказала, что агентство в ближайшее время определит 100 технологических компаний, отвечающих требованиям и запросам крупного бизнеса. Первые пилотные проекты, по ее словам, могут быть представлены на Петербургском международном экономическом форуме. Главным же результатом должно стать создание модели работы, которая позволит стартапам без сторонней поддержки успешно взаимодействовать с крупными отечественными компаниями.

"Хорошо, когда государство этим занимается. Мы с Вами сидим - председатель правительства, руководитель агентства, которое государство создавало - и, можно сказать, пинаем всех, чтобы они этим занимались. Но по-хорошему эта система должна работать в автономном режиме, когда это выгодно и крупным компаниям, и стартапам, новым технологическим инновационным компаниям, которые только на этот рынок заходят. Поэтому мы им должны дать импульс, а потом это всё должно крутиться без нашего участия", - сказал Медведев.