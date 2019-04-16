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Макрон назвал сроки восстановления Нотр-Дам-де-Пари

21:30
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Президент Франции пообещал сделать собор еще красивее

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник вечером обратился к французам. Послание главы государства показал канал BFMTV.

Собор Парижской Богоматери. Фото до и после пожара
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В ходе обращения президент Пятой республики назвал сроки восстановления сгоревшего накануне собора Парижской Богоматери. По словам Макрона, работы завершатся за пять лет.

"Мы - народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее", - сказал Макрон, добавив, что французы смогут мобилизоваться.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля вечером. Пламя вспыхнуло на верхних ярусах, где проводились реставрационные работы. Огонь быстро распространялся и буквально за полтора часа уничтожил шпиль, крышу и внутреннее убранство собора. При этом пожарным удалось остановить распространение огня, сохранив таким образом обе башни Нотр-Дама и сам каркас здания.

 

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