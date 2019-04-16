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Глава "Лукойла" дал Путину обещание по ценам на бензин

22:34
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Президент России провел рабочую встречу с Вагитом Алекперовым

Цены на топливо в стране в этом году будут стабильными. Об этом заявил глава компании  "Лукойл" Вагит Алекперов на встрече с Владимиром Путиным. Он, в частности, сообщил президенту, что все заводы компании прошли комплексную модернизацию и сейчас производят бензин исключительно стандарта "Евро-5". Причем "Лукойл"  практически не экспортирует моторное топливо, оно всё поступает на российский рынок.

Алекперов рассказал  об итогах работы и  перспективных проектах нефтегазового холдинга, передает "ТВ Центр". По словам главы "Лукойла", компания входит в число крупнейших налогоплательщиков. В прошлом году в российский бюджет было перечислено 1,6 триллиона рублей. Холдинг ежегодно обеспечивает прирост запасов углеводородов, инвестиции составляют 500 миллиардов рублей в год.

Среди перспективных проектов Алекперов назвал дальнейшее освоение каспийского шельфа. Помимо развития действующих месторождений, "Лукойл" готовит платформу для добычи нефти на новом месторождении - имени Кувыкина. Ввод в строй запланирован на 2022 год.

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