Глава "Лукойла" дал Путину обещание по ценам на бензин

Президент России провел рабочую встречу с Вагитом Алекперовым

Цены на топливо в стране в этом году будут стабильными. Об этом заявил глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов на встрече с Владимиром Путиным. Он, в частности, сообщил президенту, что все заводы компании прошли комплексную модернизацию и сейчас производят бензин исключительно стандарта "Евро-5". Причем "Лукойл" практически не экспортирует моторное топливо, оно всё поступает на российский рынок.

Алекперов рассказал об итогах работы и перспективных проектах нефтегазового холдинга, передает "ТВ Центр". По словам главы "Лукойла", компания входит в число крупнейших налогоплательщиков. В прошлом году в российский бюджет было перечислено 1,6 триллиона рублей. Холдинг ежегодно обеспечивает прирост запасов углеводородов, инвестиции составляют 500 миллиардов рублей в год.

Среди перспективных проектов Алекперов назвал дальнейшее освоение каспийского шельфа. Помимо развития действующих месторождений, "Лукойл" готовит платформу для добычи нефти на новом месторождении - имени Кувыкина. Ввод в строй запланирован на 2022 год.