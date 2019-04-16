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Слушания по строительству новой ветки метро прошли в 8 районах Москвы

21:49
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Коммунарская ветка позволит значительно разгрузить дороги на юго-западе столицы

В Москве прошли публичные слушания по строительству Коммунарской линии метро. Жители сразу восьми районов столицы обсуждали продление ветки от проектируемой станции "Улица Новаторов" до "Севастопольского проспекта". Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Строительство новой линии метро позволит предотвратить серьезные транспортные затруднения в округе, поскольку в ближайшем будущем пассажиропоток на юге Москвы может вырасти до полумиллиона человек ежедневно. Это может спровоцировать серьезнейшие транспортные перегрузки в ЮЗАО в целом и создать крайне сложные условия движения как для общественного, так и для личного транспорта.

Строительство Коммунарской линии разгрузит юг Сокольнической и Калужско-Рижской веток. Загрузка на дорогах на юго-западе Москвы уменьшится примерно на 15–20% за счёт того, что часть автомобилистов пересядет на городской транспорт. Должна снизиться нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии. Улучшится транспортная ситуация в районах Ломоносовский, Гагаринский, Академический, Котловка.

Коммунарская линия метро – линия глубокого заложения, тоннели пройдут на глубине 30 и более метров. Именно таким способом построено большинство действующих линий метрополитена, в том числе большая часть станций в центре Москвы. Строительство тоннелей на такой глубине исключает просадки грунта и безопасно для существующих зданий и сооружений.

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