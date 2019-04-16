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"Не топтаться на месте": Путин поставил задачи в космической сфере

22:40
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Российская ракетно-космическая отрасль нуждается в серьезных переменах, заявил президент на заседании Совбеза

К глубокой модернизации отечественной ракетно-космической отрасли призвал Владимир Путин. Президент провёл в Кремле расширенное заседание Совета безопасности России, на котором были обсуждены меры по совершенствованию государственной политики в области космической деятельности. Владимир Путин подчеркнул, что  Россия должна постоянно наращивать имеющийся богатый опыт освоения космоса.
Путин призвал модернизировать ракетно-космическую отрасль

Вот уже больше 60 лет наша страна удерживает лидерство в области космоса, не раз подчеркивал президент. Первый спутник. Первый человек на орбите. Первая орбитальная станция. И это не считая сотен исследований и различных экспериментов, проведенных в космосе. Для современной России развитие этой отрасли - задача по-прежнему стратегическая. Но на одних прошлых заслугах эту высочайшую планку, конечно же, не удержать.

"Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно. Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно‑космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно‑исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни", - сказал Путин.

Все это прописано в специальной госпрограмме, принятой еще в 2013 году. Однако за шесть лет многое изменилось. Например, были введены санкции, из-за которых Россия потеряла доступ к ряду иностранных технологий. В том числе поэтому нашей системе развития космической отрасли и понадобилась донастройка.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александра Панюшкина.

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