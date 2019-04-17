Почему сгорел Нотр-Дам-де-Пари: мнение эксперта

Последствия пожара в Соборе Парижской Богоматери обсудили в программе "События. 25-й час".

Удастся ли восстановить первозданный вид Нотр-Дам-де-Пари? Как долго могут продлиться реставрационные работы? И какие действия строителей могли привести к возгоранию?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Нотр-Дам не сгорел до основания. Сгорела крыша. Ее можно восстановить, в конце концов. Я знаю, что Россия предложила уже помощь и готова направить туда реставраторов", - рассказал он.

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