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Зеленский разнес потребовавшего две сцены Порошенко

08:23
  • среда
  • 17 апреля 2019

Петр Порошенко заявил о желании выступать на разных сценах во время дебатов

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой действующего лидера страны Петра Порошенко из-за вопросов по организации дебатов. Его видеообращение опубликовано в Facebook.

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Зеленский обратил внимание на требование Порошенко установить две сцены для выступлений на стадионе "Олимпийский", где на этой неделе должны пройти дебаты.

"Где вы видели в мире, как вы себе представляете, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах", — отметил шоумен, добавив, что собирается организовать "фан-зону" для беспрепятственного прохода украинцев в центр стадиона.

Дебаты запланированы на вечер 19 апреля. При этом в штабе действующего главы государства сообщили, что Порошенко в первую очередь примет участие в дебатах на Общественном телевидении, а мероприятие на стадионе – "факультатив".

Накануне был обнародован свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины. Зеленского поддерживают более 72% респондентов. За Порошенко готовы проголосовать только 25,4% граждан страны. Второй тур выборов намечен на 21 апреля.

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