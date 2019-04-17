Названа причина пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Виноваты проблемы с электрикой

Криминалисты, которые работают на месте пожара в соборе Парижской Богоматери, назвали предварительные причины произошедшего. По их словам, причиной возгорания могла стать "проблема с электрикой".

При этом они не уточнили, что именно могло повлечь за собой возгорание, пишет "Газета.Ru". До этого президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Нотр-Дам восстановят в течение пяти лет.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло вечером, 15 апреля. Пламя вспыхнуло на верхних ярусах, где проводились реставрационные работы. Огонь быстро распространялся и буквально за полтора часа уничтожил шпиль, крышу и внутреннее убранство собора. Пожарные смогли остановить распространение огня и сохранить обе башни Нотр-Дама, а также сам каркас здания.

Между тем, помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери Макрону предложил президент России Владимир Путин. Российский лидер направил в Париж телеграмму, в которой выразил сочувствие лично главе Пятой республики и всему французскому народу. Он отметил, что беда, коснувшаяся исторического символа Франции и бесценного сокровища европейской и мировой культуры, откликнулась болью в сердцах россиян. Также Владимир Путин предложил направить в Париж наших лучших реставраторов.

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