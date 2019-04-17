"Что-то происходит": за смертью Началовой последуют роковые события

2019 год начался с череды трагедий

В первые месяцы 2019 года скончались несколько выдающихся личностей. Многие увидели в череде смертей мистический знак.

Издание "Дни.ру" предрекает, что в текущем году могут умереть очень известные люди. Как выяснил таблоид, причина в зловещей цифре 9. "Год начался со смертей, и сколько их произошло за пару месяцев буквально... Нехорошее начало", – утверждает издание.

Есть в этом заявлении пугающий факт - за четыре месяца 2019 года из жизни ушли Крис Кельми, Децл, Сергей Захаров, вокалист Prodigy Кит Флинт, Юлия Началова, модельер Карл Лагерфельд, режиссеры Марлен Хуциев и Георгий Данелия, актер Алексей Булдаков. Да, Хуциев, Захаров и Данелия имели проблемы со здоровьем и, как бы ни было это прискорбно осознавать, смерть пожилых, пусть даже и гениальных людей, - естественный природный процесс. Но когда умирают молодые, а Началовой и Толмацкому не было и 40 лет, люди начинают искать оправдание произошедшему. Часто близким проще поверить в мистику, нежели просто смириться с утратой.

На просторах Сети даже предположили, что причиной смерти артистов стали магнитные бури. "Эта весна очень тяжелая по самочувствию. То ли бури магнитные, то ли ухудшение экологии, то ли еще что. Что-то происходит, вот и смертей столько", – написал один из сторонников "теории заговора".

Но, люди рождаются и умирают каждый день, и не следует искать в этом роковое стечение обстоятельств. Таковы реалии нашей земной жизни. 2018 год бы не менее трагичным.