Банкам запретят блокировать счета россиян

Минфин предложил ограничить права кредитных организаций по блокировке счетов

Банкам серьезно усложнят процедуру блокирования счетов клиентов. Сейчас кредитным организациям для заморозки достаточно просто подозрений, что гражданин причастен к "теневой" деятельности.

Согласно поправкам к закону "О противодействии легализации...", которые разрабатывает Министерство финансов, для блокировки счета банку придется собрать документы, подтверждающие, что гражданин входит в категорию риска.

"Отсутствие у клиента справок, удостоверяющих добросовестность его действий, также не может служить поводом для блокировки", - пишет газета "Известия". Между тем, по мнению экспертов, новые требования могут стать причиной роста теневого бизнеса в России.

Ранее в апреле сообщалось, что для банковских работников разработают правила при общении с клиентом, а также реестр запрещенных фраз. Новый регламент может появиться в нашей стране со второго квартала этого года.