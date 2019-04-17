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Банкам запретят блокировать счета россиян

08:44
  • среда
  • 17 апреля 2019

Минфин предложил ограничить права кредитных организаций по блокировке счетов

Банкам серьезно усложнят процедуру блокирования счетов клиентов. Сейчас кредитным организациям для заморозки достаточно просто подозрений, что гражданин причастен к "теневой" деятельности.

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Согласно поправкам к закону "О противодействии легализации...", которые разрабатывает Министерство финансов, для блокировки счета банку придется собрать документы, подтверждающие, что гражданин входит в категорию риска.

"Отсутствие у клиента справок, удостоверяющих добросовестность его действий, также не может служить поводом для блокировки", - пишет газета "Известия". Между тем, по мнению экспертов, новые требования могут стать причиной роста теневого бизнеса в России.

Ранее в апреле сообщалось, что для банковских работников разработают правила при общении с клиентом, а также реестр запрещенных фраз. Новый регламент может появиться в нашей стране со второго квартала этого года.

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