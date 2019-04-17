Ученые нашли разгадку самой крупной катастрофы на Земле

Воздух загрязнен тремя миллионами кубических километров пепла

Самое массовое вымирание живых организмов в истории нашей планеты произошло в связи с извержениями вулканов. Об этом узнали ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук.

Исследователи обнаружили в отложениях возрастом 252 миллиона лет следы ртути. Ядовитый металл оказался в атмосфере при сгорании запасов угля. А вместе с дождевой водой она попадала в моря и океаны, а затем - в морские отложения.

Именно в это время произошло массовое пермское вымирание. Извержения происходили на территории Сибирских траппов. Это вулканическая система, из которой практически моментально выходит большое количество расплавленных пород, пишет газета "Известия".

Из-за этого воздух оказался загрязнен тремя миллионами кубических километров пепла. Средняя температура на Земле поднялась на 10 градусов. Кроме того, повысился кислотный баланс в морской воде.

Ученые привели в пример извержение вулкана Сент-Хеленс в США в 1980 году. Тогда в воздух был выброшен всего километр кубического пепла. При этом из вулкана взметнулась туча пепла высотой 25 километров. Власти приняли меры, чтобы спасти жителей и местную флору и фауну. Но несмотря на это, погибло 57 человек, пять тысяч чернохвостых оленей, 200 медведей, 1,5 тысячи лосей, а также многие птицы и мелкие млекопитающие.

Массовое пермское вымирание, которое также называют Великим вымиранием, произошло почти 252 миллиона лет назад. В течение 60 тысяч лет исчезли 96% морских видов, 73% видов наземных позвоночных и 83% видов насекомых.