Назван худший творожный сыр в России

Два продукта попали в черный список

Эксперты "Росконтроля" провели исследование творожного сыра с зеленью. Всего была изучена продукция шести брендов.

В итоге к покупке рекомендованы мягкие сыры Almette и Hochland. Товары брендов Papa Cheezano, Violette и "О'кей" попали в перечень товаров с замечаниями. А вот сыр "Подворье" угодил в черный список "Росконтроля". Кроме последнего все сыры оказались творожными. А вот "Подворье" – плавленый. А еще уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой в этом продукте превышен в 29 раз. Также он содержит значительную примесь немолочного жира – не менее 26%.

Кроме того, в сыре Papa Cheezano в два раза превышено содержание дрожжей. В продукции "О'кей" специалисты выявили сорбиновую кислоту, которую в составе производители не указали. Также у последней продукции вкус кисловатый, "с легкой мучнистостью в послевкусие". На поверхности можно заметить мелкие пустоты, а также незначительное количество сыворотки. За все это сыр от "О'кей" также попал в черный список.

Всего специалисты исследовали образцы по более чем 20 параметрам. В целом, итоги экспертизы там назвали позитивными. Исследование оказалось в распоряжении ТВЦ.RU. Полный текст доступен на сайте "Росконтроля".

Ранее специалисты "Росконтроля" изучили плавленый сыр. Экспертизу прошли образцы семи производителей: "Карат", "Сыробогатов", "Город сыра", Hochland, "Лакомо/Наша семья", President, Valio / Viola.