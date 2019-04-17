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"Откуда эти слухи": Алдонина озадачили разборки с любовником Началовой

10:00
  • среда
  • 17 апреля 2019

Футболист был удивлен, когда ему задали вопрос о споре за квартиру артистки

Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин высказался о появившейся в СМИ информации о судебных разборках с бывшим возлюбленным певицы Александром Фроловым. Футболист был удивлен, когда ему задали вопрос о споре за квартиру артистки.

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"Я ничего не комментирую и не знаю, откуда у вас эти слухи", - сразу заявил Алдонин в разговоре с iReactor. Когда журналисты попытались уточнить, есть ли какое-то реальное основание под этими слухами, Евгений прекратил беседу. "Спрашивайте там, где это узнали", - заключил футболист.

Ранее сообщалось, что Алдонин пытается ради дочери Веры урегулировать судебный спор с Фроловым. Хоккеист якобы претендует на четырехкомнатную квартиру Началовой, которая должна была достаться ребенку звезды.

"В настоящий момент это основная тема обсуждений между Сашей и Женей", - сообщила несколько дней назад пиар-агент Началовой Анна Исаева.

Дело о 20 миллионах рублей началось еще при жизни Началовой. Александр Фролов утверждает, что отдал эти деньги за долю в  квартире певицы в элитном жилом комплексе. Юлия же при жизни подала на спортсмена в суд, заявив, что миллионов от Фролова так и не увидела.

Юлия Началова умерла 16 марта из-за заражения крови. У 38-летней певицы был целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.

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