Сотрудники Нотр-Дама 23 минуты не вызывали пожарных

Сотрудники Нотр-Дама более 20 минут самостоятельно искали источник пожара

Появились новые подробности о возникновении пожара в знаменитом Соборе Парижской Богоматери в Париже. Как оказалось, сотрудники сооружения "учуяли" возгорание задолго до вызова пожарных. Они сами пытались обнаружить источник пожара 23 минуты.

Как пишет "Газета.Ru", только после второй пожарной тревоги стало понятно, что полыхает чердак. Но время для тушения уже было упущено.

Пожар в соборе произошел 15 апреля. Пламя вспыхнуло на верхних ярусах, где проводились реставрационные работы. Обе башни Нотр-Дама, а также сам каркас здания удалось сохранить. Позже специалисты назвали предварительные причины произошедшего. Возгорание могло произойти из-за проблем с электрикой.

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков в эфире программы "События. 25-й час" на канале "ТВ Центр" рассказал о причинах пожара.