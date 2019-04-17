Всплыли нелицеприятные факты о Зеленском

Всю подноготную выложил его бывший товарищ

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский хочет своей стране только добра, утверждает одноклассник и школьный товарищ комика Андрей Заславский. Он рассказал о политике, с которым вместе рос в Кривом Роге, и отметил, что у шоумена нет никаких меркантильных интересов.

"Он состоятельный и успешный человек, ему лично ничего не нужно, он просто переживает за Украину. К сожалению, сейчас против него много провокаций, его называют наркоманом", - отметил Заславский.

По его словам, на самом деле его друг детства занимается спортом. Он добавил, что в чем-то Зеленский действительно будет похож на своего персонажа из "Слуги народа" Василия Голобородько. При этом Заславский отметил, что в реально жизни Зеленский не собирается использовать ненормативную лексику в отличие от своего персонажа из сериала. Кроме того, шоумен считает, что нужно договариваться и искать компромиссы, сообщает Obozrevatel.

Также школьный товарищ Зеленского отметил, что среди его соседей нет ни одного человека, кто бы не собирался голосовать за комика. По его словам, он мечтает, чтобы за бывшего товарища проголосовало более 90%.

"Я очень этого хочу. На западе за него тоже много голосов отдали. Он представляет серьезную угрозу только для власти. И не только для Порошенко, а для всей власти. У нас президенты и премьеры меняются, а суть остается такой же. А Володя хочет все поменять", – заявил Заславский.

Вечером 19 апреля должны состояться дебаты между Зеленским и другим кандидатом в президенты Петром Порошенко. В штабе действующего главы государства сообщили, что он в первую очередь примет участие в дебатах на Общественном телевидении, а мероприятие на стадионе – "факультатив".

Во вторник был обнародован свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины. Зеленского поддерживают более 72% респондентов. За Порошенко готовы проголосовать только 25,4% граждан страны. Второй тур выборов намечен на 21 апреля.

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