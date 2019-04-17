Сын Газманова крепко врезал брызжущим слюной завистникам

Родион Газманов объяснил, почему людей бесит показанный в камеру средний палец

Певец и актер Родион Газманов опубликовал фото, на котором он показал в камеру средний палец. Таким образом сын Народного артиста России Олега Газманова ответил интернет-пользователям, возмущенным поведением его брата Филиппа.

16 апреля в Instagram Родиона Газманова появилась фотография, на которой он, вальяжно раскинувшись в кресле, показывает средний палец. Артист написал, что его позабавили гневные комментарии людей, которые набросились на его брата Филиппа Газманова за неприличный жест.

Сын Газманова выразил мнение, что средний палец разозлил тех интернет-пользователей, которые из-за низкой самооценки все воспринимают на свой счет.

"Как правило, это люди глубоко в кризисе среднего возраста, которых глубоко ранит и оскорбляет чужой успех. Причем настолько, что они готовы генерировать и принимать любые страшные теории, начиная от "папиной помощи", заканчивая вмешательством инопланетян", - заявил певец.

По его словам, некоторые люди, желая поднять свою самооценку, постоянно кого-то ругают. Он испытал это на себе во время участия в проекте "Голос", работы на "Первом канале", а также во время концерта в Кремле и полета в Сирию.

"Они пишут десятки комментариев, в которых яростно доказывают, насколько я им безразличен. И я на это искренне надеюсь. Но собака лает, а караван идет", - написал Газманов.

Многие подписчики поддержали Родиона Газманова, но некоторые все-таки посчитали, что показывать средний палец - это как минимум некрасиво. "Не позорь своего отца!", "Хорош мнить из себя невесть что", "Три дня бежал, чтобы всем рассказать, как тебе все безразличны?", "Жест не очень" - прокомментировали пользователи Сети. Некоторые из них объявили о том, что они отписались от Газманова.

Ранее сообщалось, что 21-летний Филипп Газманов, приемный сын знаменитого певца, купил Mercedes S-Class за 10-15 миллионов рублей. Фотографируясь на фоне своей первой машины, молодой человек показал неприличный жест, чем вызвал недовольство интернет-пользователей. По словам Родиона Газманова, который заступился за брата, Филипп купил иномарку на честно заработанные деньги.