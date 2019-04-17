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Совсем скоро: названа дата конца света

11:15
  • среда
  • 17 апреля 2019

Конец света может произойти совсем скоро

21 апреля планета Нибиру спровоцирует катастрофу на Земле. Это выяснили СМИ, проанализировав предсказания Ванги и пророчества майя. Утверждается, что температура на Земле снизится до крайне низких показателей из-за того, что Нибиру заслонит Солнце от Земли, сообщает "МК".

Ранее ученые опровергли существование планеты Нибиру. По данным специалистов, ее путают с гало и другими атмосферными явлениями.

Как отмечал ТВЦ.Ru, согласно предсказанию Ванги, в 2019 году часть азиатского региона может быть стерта с лица земли из-за природной катастрофы. В феврале предсказатель Аристилл (он не выдает своего настоящего имени) рассказал, что мир перестанет существовать 10 июня 2307 года. Он увидел это во сне.

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