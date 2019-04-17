Известный российский врач убил подростка в лесу

Затем он явился с повинной

В Мордовии под стражу заключили известного в республике врача Игоря Горячева. Он подозревается в убийстве подростка в лесу.

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля в Большеберезниковском районе Мордовии. Тело убитого подростка было обнаружено в 60 метрах от автодороги возле села Марьяновка. Как рассказала несовершеннолетняя спутница молодого человека, в какой-то момент она услышала хлопок из проезжавшего мимо автомобиля. После этого подросток упал. Она вызвала скорую помощь. Но приехавшие медики уже не смогли помочь несовершеннолетнему парню. Он скончался от огнестрельного ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Как отметил собеседник агентства, чтобы установить личность подозреваемого в убийстве школьника, отрабатывалась причастность к совершению преступления местных охотников, а также граждан, имеющих огнестрельное оружие. Но когда подозреваемого установили, он уже сам пришел с повинной.

Подозреваемый задержан. Им оказался заслуженный врач Мордовии Игорь Горячев, который приехал в эти места на охоту. Он ранее возглавлял различные медицинские учреждения в республике. По его словам, в ту роковую ночь он ошибочно выстрелил в подростка, приняв его за животное, передает РИА Новости.

Теперь Горячев заключен под стражу на два месяца. При этом там опровергли информацию СМИ о конфликте между подозреваемым и подростком. Там добавили, что мальчик и охотник не были знакомы между собой.