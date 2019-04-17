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ФСБ пресекла канал поставок наркотиков из Голландии

12:46
  • среда
  • 17 апреля 2019

Все фигуранты сейчас арестованы, возбуждено сразу несколько уголовных дел

Российские спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал поставки наркотических веществ из Нидерландов в нашу страну. Масштабная операция велась в несколько этапов при участии иностранных партнеров, сообщает "ТВ Центр".

В ходе следственных действий был задержан с поличным курьер. Им оказался уроженец Болгарии. В его автомобиле оперативники обнаружили специально оборудованный тайник, в котором перевозили более 90 килограмм сырья.

Вскоре удалось установить и получателей запрещенного груза - это граждане России и Белоруссии, проживающие в Подмосковье. В их доме сотрудники ФСБ нашли лабораторное оборудование и химикаты для переработки амфетамина.

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