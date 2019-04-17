Медведев рассказал о борьбе с бедностью в России

Премьер рассказал, что многим людям трудно, некоторые просто выживают

Ход реализации национальных проектов и государственных программ обсуждают в среду в Госдуме. Дмитрий Медведев выступает перед депутатами с ежегодным отчетом о работе кабмина, сообщает "ТВ Центр".

По словам премьер-министра, кабмин работает в тесной связке с парламентом, за прошлый год было принято более 300 правительственных законопроектов. В приоритете - достижение национальных целей развития, поставленных в майском указе президента. На этой работе сосредоточены все основные направления деятельности властей. Прорабатываются вопросы поддержки пожилых людей и многодетных семей, преодоление бедности.

"Для развития социальной сферы на проекты в демографии, здравоохранения, образования в ближайшие годы мы выделим в общей сложности более 2 триллионов 600 миллиардов рублей. Это то, что для людей особенно важно вот прямо сейчас. Здоровье, хорошее образование и, конечно, доходы. Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны", - отметил Медведев.