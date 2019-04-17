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На Украине "обрушили" сайт с билетами на дебаты Порошенко и Зеленского

13:08
  • среда
  • 17 апреля 2019

Около 12 тысяч человек придут на дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе

Кандидаты в президенты Украины наконец договорились о проведении дебатов - они пройдут в пятницу. Сайт, на котором можно забронировать билеты, уже не выдерживает активности пользователей. По данным штаба Зеленского, на мероприятие зарегистрировались 12 тысяч человек. Причем, уже заранее понятно, что большая часть будет явно не на стороне действующего президента. Возможно, именно с этим связано участившееся появление Порошенко на украинских каналах.

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В штабе Петра Порошенко сообщают: договоренность о проведении дебатов 19 апреля на стадионе "Олимпийский" достигнута. На поле уже сооружают сцену. Но информировать зрителей, как будет организовано мероприятие, власти не торопятся. Зато Владимиру Зеленскому уже выдвинули новые условия.

"Вот стоит сцена. Они хотят установить другую сцену. Где в мире вы такое видели? Как вы представляете дебаты двух кандидатов на разных сценах?" – задается вопросом он.

Порошенко заявляет, что готов консолидировать общество, но при этом разделяет избирателей - как непримиримых футбольных фанатов. А ведь если уж следовать спортивному принципу, то пропорции фан-зоны - пополам - явно несправедливы. Ведь, по данным последних опросов, за Зеленского - более 70 процентов избирателей, а Порошенко готовы поддержать лишь 25.

Действующий президент пока общается с народом с помощью телевидения. Каждый день - новый канал. Накануне впервые пришел в студию "112", журналисты которого в последнее время испытывают серьезное давление со стороны властей, за якобы пророссийскую позицию. Речь идет даже об отзыве лицензии.

"Ни разу административный ресурс президентом не был использован. По Конституции президент не выдает и не отзывает лицензии и не вмешивается в работу телеканалов. Но вместе с тем, по закону он отвечает за национальную безопасность", - заявил Порошенко.  

На вопрос ведущей, где на канале российская пропаганда и кто из журналистов ее проводил, Порошенко не ответил. Заявил: СБУ продолжает расследование и как только оно закончится, пообещал снова прийти лично и все рассказать. Если успеет. До выборов - 4 дня, а разрыв между кандидатами огромен.

По словам Юрия Бойко, который занял в первом туре президентских выборов четвертое место, его партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" сейчас активно готовится к парламентским выборам. Они должны пройти в октябре. Но, судя по тому, как развиваются события, политик не исключает, что состав Верховной рады может поменяться и раньше. Парламенту сейчас доверяют всего четыре процента украинцев.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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