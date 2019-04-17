ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Эквадора обвинил Ассанжа во встречах с хакерами

13:07
  • среда
  • 17 апреля 2019

К Ассанжу в посольстве наведывались киберпреступники, считают власти Эквадора

В Эквадоре тысячи человек вышли на улицы в защиту основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Они считают отказ в предоставлении журналисту убежища предательством. И обвиняют в его аресте президента Морено.

Британия пообещала не допустить казнь Ассанжа. Это точно?
Тайная жизнь Ассанжа в посольстве попала на видео

Пока британское правосудие готовится рассмотреть вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, основатель WikiLeaks неожиданно стал лауреатом ещё одной премии. Это награда для журналистов, которые подвергаются преследованиям. Её опальному разоблачителю присудил Европарламент. Только вот в Страсбурге вместо опального австралийца премию получила лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Магуайер, передает "ТВ Центр".

Тысячи манифестантов, требующих немедленно освободить Джулиана Ассанжа, собрались возле дворца президента Эквадора Ленина Морено. В руках плакаты с надписями: Морено - позор нации. Полиция пытается разогнать толпу. В ответ летят баллончики с краской. Не случайно цвета крови. Несколько человек пострадали. В том числе журналисты и фотографы.

Но Ленин Морено, которого и политики, и общественность, и журналисты, называют предателем, возмущения улиц не слышит. Он с визитом в Вашингтоне. Встречается с представителями Всемирного банка и Банка развития.  На кону большие деньги. Это не 30 серебренников, а более 4 миллиардов долларов, которые США пообещали Эквадору. Сумма предназначена для экономического развития страны. Предоставят ее, правда, не безвозмездно, а под проценты. Морено не смущает то, что в обществе этот транш называют гонораром за предательство. Президент спешит обрадовать народ Эквадора – видимо, тот самый, что протестует около стен его дворца.

"Всемирный банк обязался предоставить еще 500 миллионов долларов США в июне, чтобы укрепить социальные программы, которые способствуют росту и процветанию миллионов эквадорских семей. Эквадор восстановил международное доверие!" – написал он в Twitter.

Это доверие власти Эквадора, похоже, спешат вернуть, выдав не только Ассанжа, но и его коллег. Уже несколько дней под арестом шведский программист Ола Бини. Он несколько раз встречался с Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. И, как сообщили в генеральной прокуратуре латиноамериканской страны,  задержан по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Президент Морено назвал его хакером, выполнявшим поручения Ассанжа. Но какие именно, не пояснил. Адвокаты и родители Бини настаивают: ничего противозаконного он не совершал.

Но Швеция вступаться за своего подданного пока не спешит. Хотя не исключено, что США также потребуют выдачи Ола Бини. Похоже, чтобы угодить за решетку, сегодня не нужны доказательства вины - достаточно просто быть знакомым с Джулианом Ассанжем.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Протесты против задержания Джулиана Ассанжа
Протесты против задержания Джулиана Ассанжа
Уличные беспорядки в Эквадоре
Уличные беспорядки в Эквадоре
Президент Эквадора Ленин Морено
Президент Эквадора Ленин Морено
Всемирный банк в США
Всемирный банк в США
Задержание Джулиана Ассанжа
Задержание Джулиана Ассанжа
Хакер
Хакер
Заседание Европарламента
Заседание Европарламента
Протесты против задержания Джулиана Ассанжа
Протесты против задержания Джулиана Ассанжа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.