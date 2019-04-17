Президент Эквадора обвинил Ассанжа во встречах с хакерами

К Ассанжу в посольстве наведывались киберпреступники, считают власти Эквадора

В Эквадоре тысячи человек вышли на улицы в защиту основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Они считают отказ в предоставлении журналисту убежища предательством. И обвиняют в его аресте президента Морено.

Пока британское правосудие готовится рассмотреть вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, основатель WikiLeaks неожиданно стал лауреатом ещё одной премии. Это награда для журналистов, которые подвергаются преследованиям. Её опальному разоблачителю присудил Европарламент. Только вот в Страсбурге вместо опального австралийца премию получила лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Магуайер, передает "ТВ Центр".

Тысячи манифестантов, требующих немедленно освободить Джулиана Ассанжа, собрались возле дворца президента Эквадора Ленина Морено. В руках плакаты с надписями: Морено - позор нации. Полиция пытается разогнать толпу. В ответ летят баллончики с краской. Не случайно цвета крови. Несколько человек пострадали. В том числе журналисты и фотографы.

Но Ленин Морено, которого и политики, и общественность, и журналисты, называют предателем, возмущения улиц не слышит. Он с визитом в Вашингтоне. Встречается с представителями Всемирного банка и Банка развития. На кону большие деньги. Это не 30 серебренников, а более 4 миллиардов долларов, которые США пообещали Эквадору. Сумма предназначена для экономического развития страны. Предоставят ее, правда, не безвозмездно, а под проценты. Морено не смущает то, что в обществе этот транш называют гонораром за предательство. Президент спешит обрадовать народ Эквадора – видимо, тот самый, что протестует около стен его дворца.

"Всемирный банк обязался предоставить еще 500 миллионов долларов США в июне, чтобы укрепить социальные программы, которые способствуют росту и процветанию миллионов эквадорских семей. Эквадор восстановил международное доверие!" – написал он в Twitter.

Это доверие власти Эквадора, похоже, спешат вернуть, выдав не только Ассанжа, но и его коллег. Уже несколько дней под арестом шведский программист Ола Бини. Он несколько раз встречался с Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. И, как сообщили в генеральной прокуратуре латиноамериканской страны, задержан по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Президент Морено назвал его хакером, выполнявшим поручения Ассанжа. Но какие именно, не пояснил. Адвокаты и родители Бини настаивают: ничего противозаконного он не совершал.

Но Швеция вступаться за своего подданного пока не спешит. Хотя не исключено, что США также потребуют выдачи Ола Бини. Похоже, чтобы угодить за решетку, сегодня не нужны доказательства вины - достаточно просто быть знакомым с Джулианом Ассанжем.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".