ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Жест, вызванный чувством восторга": Родион Газманов о скандале из-за машины

12:52
  • среда
  • 17 апреля 2019

Певец нашел положительный момент в своем интернет-споре о среднем пальце

На днях певец и актер Родион Газманов заступился за младшего брата Филиппа, который купил первую в своей жизни машину и попал под град критики за показанный в камеру средний палец. Сын Народного артиста России Олега Газманова выложил в Instagram свое фото с неприличным жестом и доходчиво объяснил интернет-пользователям, каких людей и почему оскорбляет не им адресованный фак. Объяснение певца удовлетворило далеко не всех, поэтому ТВЦ.RU попросил Газманова-младшего до конца прояснить ситуацию. 

Интервью с Родионом Газмановым читайте на нашей странице в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Родион Газманов
Родион Газманов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.