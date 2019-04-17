"Жест, вызванный чувством восторга": Родион Газманов о скандале из-за машины

Певец нашел положительный момент в своем интернет-споре о среднем пальце

На днях певец и актер Родион Газманов заступился за младшего брата Филиппа, который купил первую в своей жизни машину и попал под град критики за показанный в камеру средний палец. Сын Народного артиста России Олега Газманова выложил в Instagram свое фото с неприличным жестом и доходчиво объяснил интернет-пользователям, каких людей и почему оскорбляет не им адресованный фак. Объяснение певца удовлетворило далеко не всех, поэтому ТВЦ.RU попросил Газманова-младшего до конца прояснить ситуацию.

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