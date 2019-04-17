Суд принял жесткое решение по Кокорину и Мамаеву

Во время заседания один из футболистов вспомнил о президенте страны

Мосгорсуд отказался изменять меру пресечения футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и их товарищам. Таким образом, решение Пресненского суда о продлении ареста до 25 сентября 2019 года остается в силе.

Защита футболистов настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую. Также она сослалась на формальность решения Пресненского суда, так как обстоятельства, которые служили заключению обвиняемых под стражу, изменились. При этом освобождение из СИЗО послужит интересам судебного производства. Адвокаты утверждают, что никакой общественной опасности футболисты из себя не представляют.

В частности, адвокат Андрей Ромашов отметил, что показания допрошенных в суде первой инстанции свидетелей и видеозаписи свидетельствуют о неправильной квалификации инкриминируемых спортсменам преступлений, сообщает Агентство "Москва". Кроме того, защита отметила, что оптимальной мерой пресечения для обвиняемых станет подписка о невыезде или домашний арест.

В свою очередь, Александр Кокорин обратился к суду во время рассмотрения апелляции. Он указал на то, что всего "секунд 30" звучала речь прокурора. Его слова ничем не отличались от тех, что звучали раньше. "По факту мы собрались здесь ради них. Говорить не буду, тут всё понятно", — приводит его слова "Чемпионат.com".

Что касается Мамаева, то футболист "Краснодара" подчеркнул, что "все здравомыслящие люди нашей страны понимают", что игроки - не опасные преступники. "То, что заявляла прокуратура, идёт вопреки словам нашего президента и государства, поэтому прошу изменить меру пресечения", — сказал он.

9 апреля Мамаев и Кокорин частично признали свою вину. Спортсменов обвиняют в нападении на трех человек: водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и на гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Футболисты и еще двое фигурантов дела находятся в СИЗО примерно полгода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен