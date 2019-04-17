Собянин рассказал о благоустройстве столичных парков в этом году

Основной объем работ может быть выполнен за пределами центра

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству нескольких парков города. Запись появилась в его блоге на персональном сайте.

"За прошедшие годы мы сделали немало, чтобы принести красоту и уют во дворы, на улицы и в парки Москвы. Тем не менее, город у нас большой и потребности в благоустройстве тоже очень большие. Поэтому в 2019 году мы планируем сделать не меньше, чем в прошлом году", - отметил Сергей Собянин.

По его словам, у каждого района Москвы должен быть свой центр - благоустроенная площадь, улица или набережная. "Москвичам необходимы зеленые парки рядом с домом и дворы, в которых приятно отдыхать и гулять с детьми", - написал Собянин.

Мэр добавил, что уютно должно быть везде. В связи с этим благоустройство жилых районов будет приоритетом ближайших лет работы столичного правительства. А основной объем работ может быть выполнен за пределами центра в рамках программы "Мой район".

В частности, на 2019 год запланированы работы в парке Дружбы. Там для детей будут построены две новые и реконструирована одна детская площадка. Для молодежи оборудуют скейт-парк и воркаут. Кроме того, в парке появятся беседки для отдыха у Фестивальных прудов, уже спроектирована аллея для памятников.

Есть и такой пример проекта, как детский Черкизовский парк и набережная Шитова на Преображенке. В обновленном парке планируются сделать целых три детские площадки. Кроме того, есть идея построить в нем скейт-парк и памп-трек. Рядом с парком планируется благоустроить набережную Шитова у Черкизовского пруда.

В текущем году в Москве запланировано еще много интересных проектов благоустройства. Среди них - территория, прилегающая к реке Яуза, сквер на улице Лухмановская, сквер "Перовская слобода", парк на улице Лукинская и другие.