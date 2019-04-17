Определен главный признак преждевременной смерти

Нужно следить за пульсом

Врачи из Швеции провели исследования и выяснили, какие процессы в организме человека могут говорить об угрозе преждевременной смерти. Согласно новым данным, частота сердечных сокращений (ЧСС) более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

В исследовании, которое велось с 1993 года, участвовали 798 мужчин, которые родились в 1943-м в шведском Гетеборге. Добровольцы заполнили анкету, в которой рассказали об образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье. После этого они были разделены на четыре группы по частоте сердцебиения: 55 и меньше, 55—65, 65—75, а также более 75 ударов в минуту, пишет "Газета.Ru".

Исследователи подчеркнули, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти среди населения среднего и пожилого возраста. В 2003 и 2014 годах ученые вновь обследовали участников исследования, которые были еще живы. Это 654 и 536 человек соответственно.

Оказалось, что за годы наблюдений 119 мужчин умерли до 71 года, у 237 развились сердечно-сосудистые заболевания, а у 113 — ишемическая болезнь сердца. Кроме того, с 2003 года у 111 участников эксперимента увеличилась ЧСС. У 205-ти она осталась примерно такой же, а у 338 — снизилась.

Выяснилось, что многие мужчины, у которых был пульс более 55 ударов, курили, мало двигались и чаще подвергались стрессу. Однако у тех, кто попал в группу с пульсом более 75 ударов, уровень смертности от различных сердечных заболеваний и других причин был вдвое выше, чем у пациентов с ЧСС менее 55 ударов в минуту.

Между тем, каждое увеличение ЧСС на единицу давало прирост в 3% к риску смерти ото всех причин, 1% к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также 2% к риску ишемической болезни сердца. По мнению исследователей, высокая ЧСС увеличивает механическую нагрузку на сердце. Она способствует повышению давления и развитию коронарного атеросклероза и ишемии миокарда.