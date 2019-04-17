Потребовавшего водку Панкратова-Черного сняли с рейса (видео)

Стали известны подробности "дебоша" народного артиста

Российского актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Барнауле. Артист в бизнес-классе обратился к бортпроводникам с просьбой дать ему 100 грамм водки, на что получил отказ.

В Instagram появилось видео, на котором Панкратов-Черный извиняется перед пассажирами за задержку рейса. "Мальчик… сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения", - заявил актер.

По его словам, он находится во вполне адекватном состоянии. "Улетаю со своей родины — с Алтая в Москву", — добавил артист.

Между тем инцидент на борту лайнера прокомментировала жена актера Юлия Монахова. По ее словам, Александр Панкратов-Черный уже прибыл в Москву. "Это был конфликт с бортпроводником, но все исчерпано. Ничего страшного, все нормально", - приводит ее слова РЕН ТВ.

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