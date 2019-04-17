ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Потребовавшего водку Панкратова-Черного сняли с рейса (видео)

13:28
  • среда
  • 17 апреля 2019

Стали известны подробности "дебоша" народного артиста

Российского актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Барнауле. Артист в бизнес-классе обратился к бортпроводникам с просьбой дать ему 100 грамм водки, на что получил отказ.

В Instagram появилось видео, на котором Панкратов-Черный извиняется перед пассажирами за задержку рейса. "Мальчик… сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения", - заявил актер.

По его словам, он находится во вполне адекватном состоянии. "Улетаю со своей родины — с Алтая в Москву", — добавил артист.

Между тем инцидент на борту лайнера прокомментировала жена актера Юлия Монахова. По ее словам, Александр Панкратов-Черный уже прибыл в Москву. "Это был конфликт с бортпроводником, но все исчерпано. Ничего страшного, все нормально", - приводит ее слова РЕН ТВ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Актер Александр Панкратов-Черный
Актер Александр Панкратов-Черный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.