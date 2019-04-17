Решили, что он пьян: подробности госпитализации писателя Быкова

Сообщение об инсульте опровергли

Появились новые подробности госпитализации известного писателя Дмитрия Быкова. Его привезли 16 апреля в уфимскую больницу.

Состояние писателя остается тяжелым. Его госпитализировали с подозрением на инсульт. Диагноз еще не подтвержден. Ситуация находится на контроле у врио главы региона Радия Хабирова, сообщает РИА Новости.

Между тем, официальный представитель Быкова Светлана Большакова опровергла сообщение об инсульте. По ее словам, писателю просто стало плохо. Он находится в городской больнице и "препаратами обеспечен", сообщает РЕН ТВ.

Быков направлялся в столицу Башкирии, чтобы дать там концерт. Но на борту самолета он почувствовал недомогание. Воздушное судно приземлилось спустя полчаса после того, как на землю поступил сигнал о проблемах со здоровьем у публициста. Карета скорой помощи ожидала его у выхода из самолета. На момент приземления он находился в сознании.

Как сообщает bash.news, фельдшеры сначала диагностировали у него сахарный диабет, переутомление и гипертонию. Но в больнице медики поняли, что дело обстоит куда серьезнее. Сообщалось, что у Быкова начался отек мозга, и он впал в кому.

Кроме того, отмечается, что бортпроводники в самолете поначалу не поняли, что происходит с известным пассажиром. Как сообщает telegram-канал Mash, они решили, что Быков пьян. Проблемы со здоровьем у него начались еще в Екатеринбурге, откуда он вылетел в Уфу. Писатель отказался от медицинской помощи. Но на высоте 10 тысяч метров у него началась рвота. Присутствовавший на борту медик посоветовал дать кислородную маску писателю. Перед самой посадкой публицисту стало совсем плохо, из-за чего, он лег в проходе.

В Уфе в приемный покой больницы Быкова якобы привезли, когда он находился в возбужденном состоянии. Писатель сильно размахивал руками. Также он не давал врачам прикоснуться к себе. В итоге для проведения ЭКГ пациента держали сразу пять человек. Информация официально нигде не подтверждена.

О госпитализации Быкова стало известно ранее в среду. Отмечалось, что он находится в нейрореанимации в Уфе. У него подозрение на инсульт. Вскоре после попадании в больницу писатель впал в кому.