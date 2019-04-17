Лидеры России и Таджикистана обсуждают стратегическое партнёрство

Перед началом встречи лидеры тепло поприветствовали друг друга и дали оценку текущим отношениям Москвы и Душанбе

Стратегическое партнёрство России и Таджикистана в среду на высшем уровне обсуждают в Кремле. Владимир Путин принимает Эмомали Рахмона, который по приглашению президента находится в нашей стране с официальным визитом, передает "ТВ Центр".

Повестка переговоров обширная. От развития контактов в экономике до сотрудничества в культурно-гуманитурной сфере. Встречи запланированы в узком и расширенном составах. По итогам будет подписан целый ряд совместных документов.

"Это поистине союзнические отношения, отношения стратегического партнерства. У нас и политический диалог, и в военной области сотрудничаем, ОДКБ, развиваются экономические отношения", - отметил Путин.