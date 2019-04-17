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Суд в Москве продлил арест четырех украинских моряков

14:50
  • среда
  • 17 апреля 2019

Три корабля ВМС Украины прошли в акваторию России и двинулись в Керченский проливу в конце ноября прошлого года

Лефортовский районный суд в Москве в среду в закрытом режиме решает вопрос о продлении ареста украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе. По делу о незаконном пересечении государственной границы проходят 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Четверым уже продлили срок ареста до 24 июля, передает "ТВ Центр".

В ходе заседания адвокаты в очередной раз настаивали, что их подзащитные являются военнопленными. Об этом же говорят и украинские власти. Накануне Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву с требованием незамедлительно освободить своих граждан. В нашем МИД такие действия расценили как попытку использовать ситуацию во внутриполитических целях.

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Задержанные украинские моряки
Задержанные украинские моряки
Задержанные украинские моряки
Задержанные украинские моряки
Задержанные украинские моряки
Задержанные украинские моряки
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