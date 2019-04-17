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Собянин: Москва внедряет новый стандарт комфорта поликлиник

14:49
  • среда
  • 17 апреля 2019

Новый стандарт комфорта поликлиник будет вводиться в столице

В столичном районе Замоскворечье идёт строительство новой поликлиники. Ход работ в среду осмотрел Сергей Собянин.

Пятиэтажное здание возводят на месте старой инфекционной больницы, которая находилась в аварийном состоянии. Поликлинику оснастят самым современным медицинским оборудованием. И за одну смену там смогут принимать свыше трёхсот человек. Причём и детей, и взрослых.

В столичном районе Замоскворечье идёт строительство новой поликлиники. Ход работ в среду осмотрел Сергей Собянин.

Пятиэтажное здание возводят на месте старой инфекционной больницы, которая находилась в аварийном состоянии. Поликлинику оснастят самым современным медицинским оборудованием. И за одну смену там смогут принимать свыше трёхсот человек. Причём и детей, и взрослых.

"В Замоскворечье возводится новая поликлиника на месте старой инфекционной клиники 1936 года постройки. Она сразу вмещает в себя два блока: детскую поликлинику и взрослую. Будут выведены поликлиники и переселены сюда в новый корпус из зданий, которые приспособлены, находятся либо на первых этажах, либо находятся в аварийном состоянии", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

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