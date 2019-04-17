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Российские лимузины Aurus дебютировали на тренировке к параду 9 мая

15:22
  • среда
  • 17 апреля 2019

Aurus готовят к участию в параде Победы

В среду в подмосковном Алабине прошла репетиция военного парада Победы к 9 мая. Но она бы ничем не отличалась от той, что проходит каждый год, если бы не Aurus ("Аурус"). Это новые кабриолеты из проекта "Кортеж". Впрочем, рассмотреть их как следует пока ещё не удалось.

На полигоне Алабино, где был создан макет главной площади страны, сводная репетиция парада Победы. Специально для него был разработан кабриолет первого  премиального российского бренда "Аурус", передает "ТВ Центр".

Несколько дней назад их уже видели на Красной площади, и они вызвал огромный интерес у москвичей. В среду автомобиль впервые официально представляют публике. Он станет приемником собранных в 2009 году кабриолетов ЗИЛ. Автоматическая складная крыша. Три места. Блок для микрофонов, радиостанция, антенны на задних крыльях. Цвет держат в секрете, корпус скрывает чехол.

9 мая на них поедут министр обороны Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск Олег Салюков. Сейчас автомобили  Aurus производятся штучно. Идёт подготовка к серийному производству.

Ещё одна новинка - маленький вездеход "Чаборз", в переводе с чеченского  языка "Ча"- медведь, "Борз"- волк. Разработан специально для спецназа Росгвардии. На нем можно и грузы перевозить, и бездорожье штурмовать.

В Параде задействовано более 100 единиц современного вооружения и техники, "Тигры", бронетранспортёры, зенитки, "Искандеры", "Ярсы". Следом - танк "Армата", не имеющий аналогов в мире. В строй встали "Терминаторы" – эти боевые машины предназначены  для уничтожения дотов, танков и низколетящих самолетов противника.

В Алабино все так, как будет в Москве 9 мая. Чтобы довести до идеала каждое движение, осталось меньше месяца. Такие сводные репетиции здесь проходят три раза в неделю.

Виктор Прокушев, Тимур Ахмедов, Роман Борискин, "ТВ Центр".

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