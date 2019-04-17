Что ждут жители Митина от программы "Мой район"

Район развивается с учётом пожеланий его жителей

Зелёная территория Москвы - современная и уютная. Так теперь можно назвать Митино. Ландшафтный парк и прогулочные зоны, а ещё современные детские сады и школа, свой МФЦ и оздоровительный комплекс - всё это появилось благодаря масштабному городскому проекту.

Митино – один из самых новых и экологичных районов Москвы. Еще каких-то 30 лет назад здесь были деревни и яблоневые сады, а теперь - современные комфортные жилые кварталы с развитой инфраструктурой. Но природным ландшафтом можно любоваться и сегодня. В центре Митино – огромный парк, который хранит вековую историю, передает "ТВ Центр".

Первые поселения здесь появились задолго до основания Москвы, около четырёх тысяч лет назад. На этих возвышенностях в старину жили торговцы. Многочисленные речки вокруг служили путями для караванов с запада на восток. Неудивительно, что ладья стала символом района Митино и изображена на гербе района.

Сегодня вместо старинной ладьи – катамараны и лодки, а зимой – лыжная трасса и каток. Обновлённый парк в любое время года - центр притяжения для местных жителей. На большой сцене проходят праздники и концерты, на всей территории оборудованы тротуары и велодорожки, работает прокат спортивного инвентаря, построены современные детские площадки – есть даже скейт-парк. Словом, развлечения для взрослых и детей всех возрастов.

На территории парка восемь игровых спортивных площадок. Футбол, баскетбол, ворк-аут, тренажёры в пяти минутах от дома. Современные детские и спортивные площадки оборудуют и во дворах, в первую очередь, учитывая пожелания самих жителей.

Благоустроены и прогулочные зоны между станциями метро. Например, бульвар на улице Митинской по желаниям жителей растянется до парка. Везде будут дорожки, скамейки, освещение, цветники – появится даже мемориал павшим в войнах.

Район продолжает развиваться с учётом пожеланий самих митинцев. Уже работает школа искусств и физкультурно-оздоровительный комплекс. Вскоре планируется открыть новый Центр социального обслуживания. А в посёлок Новобратцевский придёт реновация - современный жилой квартал вырастет прямо напротив старых пятиэтажек. Строятся новые дома, школы и детские сады. Современный Митино живёт в ритме большого города.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".