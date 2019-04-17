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Москва продолжает переводить сервисы в электронную форму

15:28
  • среда
  • 17 апреля 2019

Какие госуслуги в сфере земельно-имущественных отношений наиболее востребованы у москвичей

Большинство госуслуг в сфере земельно-имущественных отношений в Москве стали доступны в электронном виде. Их можно получить из  любой точки мира  через портал mos.ru.

За прошлый год Департамент городского имущества получил около полумиллиона заявок на госуслуги.  90 процентов из них - в электронной форме. Самые   популярные запросы - предоставление информации и документов о правах, зарегистрированных до 1998 года, и  оформление приватизации жилья. Популярность электронных сервисов растет.

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