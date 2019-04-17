Москва продолжает переводить сервисы в электронную форму

Какие госуслуги в сфере земельно-имущественных отношений наиболее востребованы у москвичей

Большинство госуслуг в сфере земельно-имущественных отношений в Москве стали доступны в электронном виде. Их можно получить из любой точки мира через портал mos.ru.

За прошлый год Департамент городского имущества получил около полумиллиона заявок на госуслуги. 90 процентов из них - в электронной форме. Самые популярные запросы - предоставление информации и документов о правах, зарегистрированных до 1998 года, и оформление приватизации жилья. Популярность электронных сервисов растет.