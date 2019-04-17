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Владимира Зеленского избили люди в масках

14:03
  • среда
  • 17 апреля 2019

В этот момент он отдыхал с супругой

В Мартыновском районе Ростовской области двое неизвестных в масках избили и ограбили местного жителя. Его зовут Владимир Зеленский. Это полный тезка кандидата в президенты Украины.

Как рассказали в правоохранительных органах региона, бандиты проникли в дом Зеленского. Они связали его, избили и похитили 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В момент нападения Зеленский отдыхал со своей супругой, передает сайт Privet-Rostov.

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