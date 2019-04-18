Меган Маркл и принца Гарри поздравляют с рождением первенца

Наследница принца Гарри уже появилась на свет?

В британской королевской семье со дня на день ожидается очередное пополнение. Но ходят слухи, что 37-летняя Меган Маркл уже родила наследника, якобы это держится в тайне.

О радостном событии 16 апреля сообщил британский таблоид The Sun. Издание написало, что герцогиня Сассекская стала мамой. "Никто бы и не удивился, если это произошло", - сказал таблоиду источник в королевской семье. Эта информация поставила на уши половину Британии. Счастливый народ принялся поздравлять свою любимицу и ее мужа.

Однако веселье прервал бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II Дики Арбитер. Он призвал всех успокоиться, напомнив, что королевские роды, как говорили Гарри и Маркл, пройдут в конце апреля или в начале мая.

"Кроме того, Гарри и Меган объяснили достаточно ясно, что роды пройдут в приватной обстановке. Никаких предварительных уведомлений не будет, и они сообщат детали, когда проведут немного времени с ребенком", - заявил Арбитер.